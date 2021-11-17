Судді звернулися до ВРП, який направить звернення до Офісу генерального прокурора.

В Одесі невідомі написали неправдиві скарги на трьох суддів, які нібито отримали по 3 тис. дол. хабара.

Про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Зазначається, що від суддів Господарського суду Одеської області Наталії Петренко, Олега Цісельського, Тетяни Дьяченко і Катерини Погребної до Вищої ради правосуддя (ВРП) надійшли повідомлення про втручання в їхню професійну діяльність.

Судді поінформували, що від імені різних нібито учасників справ надійшли заяви, в яких зазначено: Петренко, Дьяченко і Погребна під час розгляду справ, що перебували в їхньому провадженні, отримали по 3 тис. дол.

Як зазначив Цісельський, його ознайомили з листами, адресованими голові вищеназваного суду, де було зазначено, що він виступав "гарантом" передачі грошей Дьяченко і Погребній з метою прийняття відповідних судових рішень у певних справах.

У заявах також сказано, що їхні копії направлено до ВРП для подальшої перевірки. У відповідь на запити до передбачуваних авторів заяв отримано відповідь: ані вони, ані їхні представники не мають ніякого відношення до їх написання.

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Неправдиві звинувачення містять ознаки правопорушення, передбаченого статтею 383 ККУ, - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

На думку суддів Господарського суду Одеської області, такі дії спрямовані як на їхню дискредитацію, так і судової системи в цілому.

"Випадки, що мають ознаки кримінальних правопорушень, повинні бути належним чином досліджені правоохоронними органами..." ,- йдеться в повідомленні ВРП.

ВРП вирішила зробити відповідне звернення до Офісу генерального прокурора і в правоохоронні органи, щоб всебічно розслідувати те, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі суддя Малиновського районного суду Олександр Гарський покарав двох злодюжок читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

Автор: Лариса Козова