Зловмисник вимагав від жінки $40 тисяч, зазначили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито посадовця Державного підприємства "Вищедубичанське лісове господарство" Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства на вимаганні неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець вимагав від громадянки $40 тисяч, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За вказану суму він обіцяв не заперечувати при прийнятті рішення уповноваженими особами про виділення їй в оренду на 49 років земельної ділянки рекреаційного призначення.

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Правоохоронці затримали його під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі $20 тис.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу, справа розслідується за ч. 4 ст. 368 КК України.

Раніше в СБУ поділилися, що завдяки системній протидії злочинам, пов’язаним із пандемією коронавірусу, яка розпочалася у березні минулого року, вдалося запобігти розкраданню COVID-коштів майже на 1 млрд гривень.

Автор: Лариса Бекета