За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу "шахед".

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі учасницю агентурної мережі головного управління Генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), яка діяла у місті.

Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ, повідомляє СБУ.

За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу "шахед".

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На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами.

Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму "куратору" про наслідки "прильотів".

Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали "зацікавленість" у воєнної розвідки країни-агресора.

Співробітники СБУ затримали її у власному помешканні. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні цього року.

У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників в Україні - деталі

В Одесі судитили місцевого жителя, який став агентом ворожої розвідки, та "прикривався" при цьому волонтерством. Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, обвинувачений дуже прагнув окупації Одещини. Тому зрадник займався розвідувально-підривною роботою на користь військової розвідки головного управління генерального штабу ЗС РФ.

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