Зраднику, який шукав ППО та потенційних однодумців в одеській поліції, загрожує довічне ув’язнення.

В Одесі судитимуть місцевого жителя, який став агентом ворожої розвідки, та "прикривався" при цьому волонтерством.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, обвинувачений дуже прагнув окупації Одещини. Тому зрадник займався розвідувально-підривною роботою на користь військової розвідки головного управління генерального штабу ЗС РФ.

Зокрема, він збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та Національної гвардії України, про дислокацію й переміщення систем ППО в Одесі.

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"Ідентифікаційні дані він передавав куратору через месенджер Telegram під псевдонімом "Diezel". Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами листування з офіцером генштабу ЗС РФ, а також зброю та боєприпаси. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави", - наголосили в прокуратурі.

За даними пресслужби, наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно цього жителя Одеси за фактом державної зради та незаконного поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, фахівці якого розслідували справу, затримали зрадника в серпні цього року в Одесі у результаті багатоетапної спецоперації.

"Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе", - розповіли в управлінні.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зрадник виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де звернувся до "військового комісаріату Криму". Саме там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим.

"Одесит дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ та отримав оперативний псевдонім "Diezel". Після отримання 500 доларів "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності агент повернувся в Одесу для збору розвідданих", - розповіли у пресслужбі.

За даними СБУ, чоловік також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб.

Уточнюється, що після кожного сеансу зв’язку з воєнною розвідкою РФ агент видаляв з месенджера всю інформацію. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Інші новини про зрадників і колаборантів

Як повідомляв УНІАН, СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності колишньому адвокату екс-депутата Верховної Ради Віктора Медведчука та прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

Зокрема, колаборант Валентин Рибін зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він виїхав за кордон, звідти написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін приїхав до тимчасово окупованої частини Херсонщини та влаштувався до керівного складу місцевої "адміністрації".

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