Починаючи з 14 травня, його продаж був дозволений з 09:00 до 18:00.

В Одеській області час продажу всіх видів алкогольних напоїв продовжили до 20:00.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що наказом начальника ОВА Максима Марченка з 22 червня в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 20:00.

При цьому залишається в силі заборона на продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань і правоохоронних органів.

"Сухий закон" на Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через повномасштабну війну було заборонено продаж будь-якого виду алкогольних напоїв. З 1 квітня глава Одеської ОВА Максим Марченко дозволив реалізацію населенню алкоголю з вмістом спирту до 30% з 09:00 до 15:00, з 14 травня продаж всіх видів алкоголю дозволили до 18:00. Військовим і правоохоронцям реалізація будь-якого алкоголю заборонена.

Вас також можуть зацікавити новини: