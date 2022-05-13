Спиртне дозволять продавати з 09:00 до 18:00.

В Одеській області з 14 травня дозволено продаж усіх видів алкоголю.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що наказом начальника ОВА Максима Марченка з 14 травня в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 18:00.

Водночас під суворою забороною залишається реалізація алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через війну був заборонений продаж алкогольних напоїв. З 1 квітня глава Одеської ОВА Максим Марченко дозволив реалізацію населенню алкоголю з вмістом спирту до 30% з 09:00 до 15:00. Військовим і правоохоронцям була заборонена реалізація будь-якого алкоголю.

Вас також можуть зацікавити новини: