За словами міністра культури, йдеться про 8 Березня та 1 травня.

У Мінкульті заявляють, що в Україні хочуть запропонувати не переносити вихідні на будні дні з нагоди двох свят - 8 Березня та 1 травня.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко. При цьому він наголосив, що фінального документа ще немає, але є такий план. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Україні вже з наступного року з'явиться додатковий вихідний: розкрито деталіСуть пропозиції: якщо ці свята - 8 Березня та 1 травня - припадуть на суботу або неділю, то на найближчі будні дні вихідні переноситися не будуть.

Очільник Мінкульту наголошує, що йдеться не про перенесення свята, а саме вихідного у зв'язку з ним. Ткаченко додає, що це не стосуватиметься інших традиційних та офіційних свят на кшталт Великодня, Різдва та Нового року.

Як вже повідомляв УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало до громадського обговорення проект закону, згідно з яким пропонується скасувати перенесення деяких вихідних, якщо державне свято збігається з вихідним днем. Документ розробив Український інститут національної пам'яті.

Проте Кабінет міністрів вже затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким українців порадують двома довгими вихідними.

Перенесення робочих днів у 2022 році в Україні

з понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня;

понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня.

Таким чином, у наступному році на українців чекають довгі вихідні на святах 8 березня та 28 червня, тобто на Міжнародний жіночий день та День Конституції.

Робочий графік буде мати такий вигляд:

5, 6, 7, 8 березня - вихідні, субота, 12 березня, - робочий день замість понеділка, 7 березня;

25, 26, 27, 28 червня - вихідні, субота, 2 липня, - робочий день замість понеділка, 27 червня.

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Автор: Ольга Робейко