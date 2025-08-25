Однак, можливо збережуть існуюче обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13685, яким пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Законо про внесення змін до Закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану внесено на розгляд парламенту групою народних депутатів, серед яких зокрема член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

У пояснювальній записці до у закону зазначено, що з початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації, відповідно до Указу Президента України, затвердженого Законом України, зокрема було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

При цьому зауважується, що відповідно до закону про мобілізацію призову не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Так само, законом не передбачено можливості призову чоловіків віком від 17 до 25 років. Таким чином, громадяни України, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, виїхати за межі України також не можуть. Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії осіб: військовослужбовці-контрактники віком до 25 років і студенти вітчизняних вузів віком 18-22 років, які за денною формою освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

"Разом з тим, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України. Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах", - зазначають депутати.

Таким чином, як йдеться в пояснювальній записці, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною. Окрім того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону.

"Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовників і військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України", - вважають автори законоу.

Поряд з тим, наголошується, що громадяни України чоловічої статі, яким виповнилося 25 років, підлягають призову на війську службу під час мобілізації на загальних підставах, а тому для "недопущення зловживань правом на виїзд з України з метою уникнення виконання конституційного обов’язку громадян України із захисту Вітчизни, вбачається за доцільне збереження існуючого обмеження на виїзд з України громадянам України чоловічої статі, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках".

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" – зокрема, статтю 6 доповнити частиною сьомою такого змісту: "На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації". Крім цього, стаття 11, чинна редакція якої регламентує, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, доповнюється словами "якщо інше не встановлено законом".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Він зазначив, що у найкоротші терміни питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Директорка Соціологічного центру Соціоінформ Наталія Зайцева-Чіпак, коментуючи ініціативу президента України дозволити виїжджати за кордон українцям до 22 років, зауважила про ризик того, що в разі скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам до 22 років, треба бути готовими до того, що частина з них покинуть країну і не повернуться.

