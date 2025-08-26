Усі деталі погоджено з військовим командуванням.

Кабінет Міністрів України сьогодні, 26 серпня, на засіданні уряду затвердить нові правила перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками доповіді від премʼєр-міністра Юлії Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років", - повідомив український лідер.

Зеленський зазначив, що всі деталі вже погоджено з військовим командуванням. Він запевнив, що найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Нагадаємо, що раніше голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що оновлення правил перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років має на меті стимулювати молодь не тікати з України. За його словами, таким чином влада шукає комунікацію з молодими українцями.

Оновлення правил перетину кордону для чоловіків до 22 років - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13685, яким пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненнямними 25-річного віку.

За словами голови Верховної ради Руслана Стефанчука, у парламенті відбудуться дискусії щодо законопроєктів про можливість виїзду закордон чоловіків віком від 18 до 22 років, а також щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону.

