За порушення, яке призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людей або до їхньої загибелі, можна буде отримати від штрафу розміром до 51 тис. грн до позбавлення волі.

В Україні пропонують ввести кримінальне покарання за ігнорування повітряної тривоги. У Верховній Раді України вже зареєстровано проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушень законодавства у сфері цивільного захисту, вчинених в умовах воєнного стану (№7546).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей, - карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо ж такі дії були вчинені повторні, або якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, - це пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що згідно з нормами чинного законодавства, за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) і на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн).

"Можливо в мирний час, таке покарання є достатнім для порушників, проте в умовах війни, коли рашистські нелюди кожного дня наносять ракетні удари по мирних населених пунктах України, невиконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту призводить до загибелі наших громадян і виглядає як допомога агресору", - йдеться у тексті.

Так, метою законопроекту є встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей або призвело до загибелі людей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ВРУ пропонують закріпити у законі заборону виїзду чоловіків під час воєнного стану.

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