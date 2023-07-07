Кабмін змінив перелік адмінпослуг, що надаються органами місцевого самоврядування

Кабінет міністрів дозволив центрам надання адміністративних послуг видавати довідку про несудимість та надавати послуги з прийняття теоретичного іспиту, необхідного для отримання водійського посвідчення.

"Затверджуємо документ, який дозволить отримувати в ЦНАПах довідку про несудимість, а також послуги з прийняття теоретичного іспиту, необхідного для отримання посвідчення водія", - заявив на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як додав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, своїм сьогоднішнім рішенням Кабмін вніс зміни до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади та адмінпослуг, що надаються органами місцевого самоврядування через ЦНАПи.

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"Доповнено перелік послугами щодо отримання витягу з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" та прийняття теоретичного іспиту для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії", - зазначив він.

Також уряд виключив з цього переліку послуги у сфері будівництва, що стосуються обʼєктів, які за класом відповідальності належать до обʼєктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Українцям будуть примусово міняти паспорт-книжечку - що відомо

В Україні поновили вимоги щодо вклеювання фото в паспорт-книжечку по досягненню 25 і 45 років. Цю вимогу призупиняли на період коронавірусного карантину.

Тепер до 1 серпня поточного року українці, яким виповнилося 25 або 45 років в період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року, зобов'язані звернутися в найближчий Центр надання адміністративних послуг, щоб вклеїти актуальне фото в паспорт. Якщо фотографія не буде вклеєна своєчасно, паспорт-книжечку доведеться замінити сучасною id-карткою.

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