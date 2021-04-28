Комісаренко підкреслив, що створення власної вакцини цілком реально.

В Україні сьогодні є два проекти розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів академік, голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО Сергій Комісаренко, відповідаючи на запитання ведучої, що українцям обіцяли якусь "вакцину Фаворова".

"Ніхто її не обіцяв, сказали, що над нею працюють, і, можливо, вона з'явиться. Ніяких гарантій про те, що вона може бути і може працювати, не було. Сказати, що вона може стати вакциною - та вакцина, яку називають "вакциною Фаворова" - можна тільки після того, як будуть проведені клінічні випробування, які так і не були проведені", - зазначив академік.

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Він також розповів про другий проект української вакцини.

"Зараз є ще один проект, більш реальний, Я не хочу зараз називати його деталі, але дуже серйозна нарада була у прем'єр-міністра, я вчора зустрічався з головним санітарним лікарем з приводу того, щоб вчені України створили реальну національну вакцину", - заявив Комісаренко.

Що цьому передувало

Днями голова МОЗ Максим Степанов розповів, що в Україні є два препарати, на основі яких потенційно в майбутньому можна створити власну вакцину від коронавірусу. За його словами, один препарат проходить доклінічні дослідження, а інший знаходиться на стадії стабілізації лікарської форми.

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Автор: Юрій Годован