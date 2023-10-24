Документ прибирає поняття "селище міського типу" і вводить - "поселення".

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України". Згідно з документом, відтепер у країні не буде такого поняття, як "селище міського типу".

"Президент підписав закон №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України", - повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Документ пропонує прибрати чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановити чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріпити на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спростити процедури встановлення меж населених пунктів тощо.

Відео дня

Зокрема, всі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. При цьому міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть знижувати у статусі.

Населені пункти, які мають садибну забудову та чисельність населення понад 5 тисяч жителів, будуть просто селищами. Крім того, що скасовується поняття "селище міського типу" (смт), буде ще одне нововведення з запроваджується таке поняття як "поселення". Це будуть місця проживання людей, які не мають сталого населення та не належать до категорії "населений пункт". Інші населені пункти, що існують в Україні, будуть у статусі села.

Знищення радянського минулого

Як повідомляв УНІАН, Запоріжжя може отримати нове ім'я у зв'язку з рекомендацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, яка внесла місто до переліку тих назв селищ та міст, що не відповідають лексичним нормам української мови. Загалом цей список налічує 1400 назв.

У столиці також були зміни. У травні Київрада змінила назву одразу трьом станціям столичного метро - станція "Дружби народів" стала "Звіринецькою", "Площу Льва Толстого" - назвали "Площею Українських героїв", а "Проспект Правди" перетворився на "Варшавську" (на честь Польщі).

Вас також можуть зацікавити новини: