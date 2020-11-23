Режисер намагався потрапити до України рейсом зі Стамбула.

Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Як повідомляється, громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

"Враховуючи усі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону, на три роки заборонили йому в’їзд в Україну та зворотним рейсом повернули назад", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що ім'я режисера не розголошується.

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Автор: Катерина Лиманська