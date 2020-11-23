Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Читайте такожЗмінив ім’я та переховувався 13 років: у Дніпрі затримали фігуранта замовного вбивства (фото, відео)
Як повідомляється, громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.
"Враховуючи усі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону, на три роки заборонили йому в’їзд в Україну та зворотним рейсом повернули назад", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що ім'я режисера не розголошується.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Дніпрі затримали колишнього десантника, який воював на Донбасі на боці окупантів
- На Черкащині поліцейські зірвали "сходку" криміналітету: оприлюднено оперативне відео
- Роками переховувався: на кордоні з Росією затримали підозрюваного у зґвалтуванні (фото)
- "Диктатор, вбивця і мучитель": білоруська православна церква прокляла й відлучила Лукашенка від церкви
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram