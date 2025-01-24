В Україну повернуто тіла 757 полеглих захисників, більше половини – з Донецького напрямку

З моргів РФ повернуто 34 загиблих.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі також розкрили статистику, з яких напрямків повернуто найбільше загиблих оборонців:

451 з Донецького напрямку;

⁠71 з Бахмутського напрямку;

51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

Безпосередньо з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

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Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, обіцяють в Кординаційному штабі.

Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

При цьому висловлюють вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.", - зазначено в повідомленні

Репатріація полонених і тіл полеглих захисників України

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на підконтрольну уряду України територію було повернуто тіла 502 полеглих оборонців. І тоді більшість полеглих захисників України 397 - з Донецького напрямку. Ще 24 - з Луганського напрямку, 64 - із Запорізького, а з моргів на території Росії було повернуто 17 загиблих.

Також ми розповідали, що наприкінці грудня Україна і РФ провели один з найбільших обмінів військовополоненими. Серед визволених є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

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