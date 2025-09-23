Художник створив дизайн перших українських гривень у співавторстві з художником Борисом Максимовим.

18 вересня 2025 року в Сан-Франциско (США) на 85-му році життя помер український художник-графік Василь Іванович Лопата, повідомив у Facebook громадський діяч Юрій Пероганич.

Василь Лопата відомий, перш за все тим, що був автором першого дизайну українських гривень.

Розробляли дизайн банкнот разом з художником Борисом Миколайовичем Максимовим. Василь Лопата був автором портретів видатних осіб, пейзажів найвідоміших споруд і місцевостей країни. А Борис Максимов розробляв дизайн, графіку купюр та монет, і шрифтовий дизайн.

Окрім того, Василь Лопата оформлював дипломатичний паспорт України (1991 року) та український паспорт (1993 року).

Однак Василь Лопата був відомим далеко до того, як йому запропонували стати дизайнером національної валюти. Це живописець, графік, письменник, громадський діяч, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 1993-го року.

Він родом з Чернігівщини, де народився у 1941 році. З дитинства любив малювати, згодом, не маючи профільної середньої освіти та попри супротив родини, все ж поступив до Київського державного художнього інституту (зараз це Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Там завдяки таланту та наполегливості блискуче вчився, за шість років створив дипломну роботу – цикл на тему українських народних дум. Після того ілюстрував книги – твори Івана Франка, Олеся Гончара та багатьох інших відомих письменників. Високо оцінили його серію ілюстрацій до "Слова о полку Ігоревім", яку придбали багато музеїв. П’ять років працював над ілюструванням "Кобзаря". Цю роботу завершив у 1992 році та отримав за неї звання лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка.

За два роки, через загострення астми, переїхав до США, але зберіг українське громадянство, почав писати, став членом Національної спілки письменників України. Однак донька Ольга з 1994 року живе та працює США, створила там родину та народила сина.

Більше про історію гривні

Як писав УНІАН, у 2021 році Україна відзначала 25-річний ювілей створення гривні. Історія та зразки купюр зберігаються у Музеї грошей НБУ. У статті "Від купонокарбованців до гривні: як незалежна Україна запроваджувала власну валюту" ми розповідали, як Василь Лопата та Борис Максимов виграли конкурс на створення дизайну гривні й де їх тоді друкували.

