З полону "Орест" повернувся з вагою у 51 кілограм. Говорить, що щодня слідкує за станом організму, зважується і вже набрав 8 кілограмів.

У День українських захисників та захисниць Дмитро Козацький з позивним "Орест", якого називають очима "Азовсталі", поговорив з журналістами після звільнення з полону.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", саме завдяки легендарним фото Козацького світ дізнався, як українські захисники до останнього боронили завод та у яких умовах перебували у польовому шпиталі.

Дмитро поділився подробицями свого стану наразі і зазначив, що радіти повною мірою своєму визволенню не може, оскільки ще багато українських захисників та захисниць залишаються в полоні.

"Фізично я себе відчуваю добре, реабілітація проходить чудово. Звичайно, наразі радіти в повною мірою неможливо, тому що досі багато наших хлопців та дівчат залишаються в полоні, триває війна. Про це не варто забувати. Проте у мене є така думка, що можна трохи дозволяти собі радіти, сьогодні таке свято, але ніколи не забуваю про той біль, який наразі завжди разом із нами. Поки ми усіх не заберемо, поки не переможемо", - поділився Козацький.

З полону "Орест" повернувся з вагою у 51 кілограм. Говорить, що щодня слідкує за станом організму, зважується і вже набрав 8 кілограмів. За словами "азовця", у полоні йому неймовірно хотілось чорного хліба та чогось солодкого. Проте найголовніше, про що він мріяв – це про спокій, який зараз він нарешті має.

"Я стільки часу про це думав, уявляв, якою буде зустріч з рідними та близькими. І коли побачив напис "Україна" - я просто біг від радості. На той момент емоції просто переповнювали. Ти відчуваєш свободу, а для нашої країни, нашої нації – це надзвичайно важливо", - прокоментував "Орест".

Також Дмитру Козацькому поставили несподіване запитання про особисте життя. Фотограф зізнався, що його серце зайняте, проте зазначив, що цю тему не любить розголошувати.

Після повернення додому Дмитра почали впізнавати і на вулицях. Але він особисто від нього ніяковіє і наголошує, що не вважає себе зіркою або героєм.

І коментує: "Я просто робив свою роботу. Я не герой, я фотографую героїв. Якби не ці артилеристи, піхота, мінометники та інші підрозділи – цих би фото просто не було. І це для мене є надзвичайною честю фотографувати таких людей".

Дмитро "Орест" Козацький: що відомо про героя

Дмитро Козацький з позивним "Орест" - автор кадрів поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Він понад 80 днів тримав оборону разом з іншими побратимами на "Азовсталі" в Маріуполі, перебуваючи там у нелюдських умовах з мінімальним запасом їжі та харчуючись один раз на день.

Напередодні потрапляння в полон російських окупантів український захисник виклав у Twitter серію фотографії захисників "Азовсталі". Він закликав до їхнього поширення.

На початку червня захисника Маріуполя нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. А його фільм "Останній день на Азовсталі" отримав премію цьогорічного фестивалю документального кіно Kharkiv MeetDocs.

Після потрапляння у полон Козацький кілька разів виходив на зв’язок. Вперше він вийшов на зв’язок з мамою наприкінці травня.

Україна повернула з ворожого полону 215 захисників. Обміняти вдалося 124 офіцера і п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волина" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

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