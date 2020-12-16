Жінка жила в Южному та працювала в місцевій службі таксі.

Стали відомі подробиці вбивства жінки-таксиста в Одеській області.

Читайте такожВбивство музиканта у Києві: суд заарештував третього підзрюваногоЯк пише «Обозреватель» з посиланням на джерела, загинула 55-річна Інеса Тютюнник. Жінка жила в Южному та працювала в місцевій службі таксі. Вона давно займалася приватним візництвом.

«Її добре знали в місті, вона довгий час була єдиною жінкою-таксистом», – розповів співрозмовник.

Один з клієнтів додав, що загибла була відмінним водієм, завжди усміхнена і товариська.

За словами її колег, останнім часом вона працювала тільки в нічні зміни, але з чим це було пов'язано – не знають.

Вбивство жінки-таксиста в Одеській області: що відомо

Повідомлялося, що тіло знайшли в селі Любопіль Лиманського району.

Жінку зарізали та викинули у провулку. Машину викрали та спалили біля місцевого кладовища, в напрямку села Красносілка.

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Автор: УНІАН