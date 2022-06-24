Ділок також пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

У Києві 50-річний чоловік пропонував призовникам виїхати за кордон з України з підробленими документами волонтерської організації. За свої "послуги" ділок просив $10 тис.

Про це пише прес-служба Київської міської прокуратури.

"Заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру", - йдеться у повідомленні.

Ділок також пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. В цілому злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн зиску.

Раніше на Закарпатті ухилянт прикинувся валізою, щоб втекти за кордон.

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