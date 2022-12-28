Президент України Володимир Зеленський віддав командирові батареї HIMARS нагороду від президента США Джо Байдена.
Вручення відбулося просто під час промови глави держави у парламенті, повідомив нардеп Олексій Гончаренко та опублікував відповідне відео.
"У мене є один борг з часу мого візиту до Сполучених Штатів, який я хочу саме зараз віддати. В цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" (відзнака Президента України для військовослужбовців Збройних Сил України – УНІАН). Я передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати особливу місію. Головне – її друга частина. Президент Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США", – розповів Зеленський і вручив нагороду.
Зеленський віддав командиру батареї HIMARS відзнаку від Байдена
Нардеп також опублікував фото з військовим та показав, як виглядає нагорода від американського президента.
Нагорода для Павла Чернявського
В ніч на 21 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснить перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він попрямував до США, де, зокрема, зустрівся з американським лідером Джо Байденом в Овальному кабінеті.
Під час зустрічі Зеленський на прохання українського військового з Бахмута, який є капітаном групи, що керує американськими HIMARS, передав Байдену "Хрест бойових заслуг" та лист. Тоді особистість військового не розкривали, було відомо тільки його ім’я – Павло.
Байден у відповідь зазначив, що військовий отримає американську "командирську монету".