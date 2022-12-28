Павло Чернявський раніше подарував свою нагороду "Хрест бойових заслуг" американському президентові.

Президент України Володимир Зеленський віддав командирові батареї HIMARS нагороду від президента США Джо Байдена.

Вручення відбулося просто під час промови глави держави у парламенті, повідомив нардеп Олексій Гончаренко та опублікував відповідне відео.

"У мене є один борг з часу мого візиту до Сполучених Штатів, який я хочу саме зараз віддати. В цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї HIMARS, який відзначений "Хрестом бойових заслуг" (відзнака Президента України для військовослужбовців Збройних Сил України – УНІАН). Я передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. Для мене було честю виконати особливу місію. Головне – її друга частина. Президент Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США", – розповів Зеленський і вручив нагороду.

Відео дня

Зеленський віддав командиру батареї HIMARS відзнаку від Байдена

Нардеп також опублікував фото з військовим та показав, як виглядає нагорода від американського президента.

Нагорода для Павла Чернявського

В ніч на 21 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснить перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він попрямував до США, де, зокрема, зустрівся з американським лідером Джо Байденом в Овальному кабінеті.

Під час зустрічі Зеленський на прохання українського військового з Бахмута, який є капітаном групи, що керує американськими HIMARS, передав Байдену "Хрест бойових заслуг" та лист. Тоді особистість військового не розкривали, було відомо тільки його ім’я – Павло.

Байден у відповідь зазначив, що військовий отримає американську "командирську монету".

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