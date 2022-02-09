Як окремий епізод розслідується допит Рябчука на камеру.

В Офісі генерального прокурора заявили, що відео розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх товаришів по службі оприлюднили працівники Нацполіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський.

"Ми зараз можемо казати – це працівники Національної поліції. Хто конкретно, я сподіваюсь, буде встановлено в результаті розслідування", - зазначив він.

Якубовський додав, що епізод про оприлюднення відео виділений в окреме кримінальне провадження, яке розпочато за фактом розголошення даних досудового розслідування.

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Він також повідомив, що як окремий епізод розслідуються дії співробітника поліції, який "незаконно, цинічно, з порушенням вимог законодавства" здійснював допит затриманого Рябчука на місці на камеру.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 дістали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Того ж дня він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 ("умисне вбивство"), ст. 408 ("дезертирство"), ст. 410 ("викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів") Кримінального кодексу. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави. Мотиви скоєного злочину наразі невідомі. Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні відносини.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.