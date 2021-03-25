За словами Шевченка, до організації НЗФ причетний екс-нардеп Семенченко, а не він.

Служба безпеки України напередодні викрила діяльність так званої «ПВК». За даними слідства, її організаторами виступили екс-нардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко, якого ЗМІ називають «позаштатним агентом НАБУ». Шевченко усі звинувачення відкидає.

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У своєму Facebook Шевченко написав, що не є організатором збройного формування, і до бази «ПВК», де знайшли зброю, відношення не має. За його словами, до організації "власної охоронної компанії в Україні" причетний Семен Семенченко.

«Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають, тому що достатньо передивитись дані білінгу, щоб побачити, що за три роки я лише одного разу (!) був у них на базі - це було ще восени 2018 року, і провів я там аж п’ять хвилин», - заявив він.

За словами Шевченка, у 2018 році він дійсно мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані за контрактами з Держдепом США. Однак після заяви президента Трампа про зменшення присутності США в цих країнах, плани стали неактуальними.

Крім того, Шевченко відкидає звинувачення СБУ у продажі товарів військового та подвійного призначення за завищеними цінами. Він заявив, що заводи купують продукцію через проведення тендерів на «Прозоро».

Викриття "ПВК" на чолі з екс-нардепом

Напередодні СБУ повідомила про викриття та припинення діяльності незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії".

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області.

В СБУ також стверджують, що контролювали діяльність групи 15 громадян України. За версією слідства, вони вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Також правоохоронці вважають, що Семен Семенченко та Євген Шевченко "організували ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами".

СБУ відзвітувало про проведення близько 80 обшуків в офісах компанії та помешканнях фігурантів. Повідомляють про вилученння майже 5,5 тисяч набоїв, 7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26, ручний кулемет Калашнікова, 2 автоматичні гвинтівки, 3 пістолети, 3 автомати Калашнікова, 7 помпових рушниць, 38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5), засобів зв’язку, тощо.

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Автор: Дмитро Захаров