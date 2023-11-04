Завагітніти природним шляхом парі не вдалося, тому закохані зверталися за допомогою до лікарів.

У Тернопільській області дружина воїна дізналася про омріяну вагітність після похорону чоловіка. Пара зверталася до лікарів за допомогою за кілька місяців до трагедії.

Як повідомляє ТСН, історія Богдана та Світлани Тленюків дуже трагічна та особлива. 47-річна жінка була на 10 років старшою за чоловіка. Від першого шлюбу Світлана мала двох синів, а от Богдан про дітей лише мріяв.

"Ми покохали одне одного. Мені було дуже страшно, що я вже старша, що я не зможу мати більше дітей. У нього ще не було дітей, він мріяв про них, відколи ми познайомилися", – каже Світлана.

Пара разом прожила два з половиною роки і мріяла про спільну дитину. Влітку 2022 року на війні загинув 24-річний син Світлани. Подружжя ще активніше замислювалося про народження спільної дитини. Жінка зізнається, що це була "велика необхідність" після болючої втрати.

Завагітніти природним шляхом не вдавалося, тож у березні 2023 року пішла до лікаря-репродуктолога. Після лікування Богдан повернувся на фронт. 4 липня сапер-гранатометник загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.

"Після похорону на третій день я дізналася, що вагітна", – згадує вдова військового.

УЗД показало, що у Світлани буде двійня – хлопчик і дівчинка. Цю радісну новину чоловік так і не почув, хоч понад усе мріяв про дітей. Світлана хвилюється, як сама виховуватиме дітей, але її підтримує вся родина.

Втрати ЗСУ - трагічні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше на Хмельниччині дружина військового померла після звістки про його загибель на фронті. У жінки зупинилося серце. Чоловік загинув 22 грудня, а його дружина - наступного дня.

Згодом стало відомо, що у боях за Україну загинули двоє рідних братів з міста Христинівка Черкаської області. Віктор і Констянтин Кравченки загинули на Херсонщині.

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