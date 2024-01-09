Воїн зазначив, що кожен повинен допомагати своїй країні так, як може.

Командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю. зізнався, що зневажає чоловіків, які ухиляються від військової служби.

Як зазначив військовий в інтерв'ю "УП", українці у мирних містах можуть жити спокійно тільки тому, що воїни на фронті роблять свою роботу добре.

"У мене просто викликає прєзрєніє, коли чоловіки не хочуть виконувати те, що вони зобов'язані, що вони тікають, ховаються. Мене не травмує життя в Києві. Якщо ці люди всі будуть сидіти по підвалах, то за що ми воюємо тоді? Якщо тут все добре, і люди можуть жити своїм цивільним життям, то значить, ми робимо свою справу добре", - зазначив Валід.

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Воїн додав у нього нема образи на суспільство за те, що він добровільно пішов на фронт. "Я – доброволець, я прийшов сюди, я хочу тут бути. Взагалі без питань. Я це роблю добровільно. Да, це важко, да, це опасно. Але я роблю це добровільно, у мене немає обіди! У мене просто викликає прєзрєніє, коли чоловіки не хочуть виконувати те, що вони зобов'язані, що вони тікають, ховаються. Без питань – хай він живе своїм цивільним життям, хай він ходить у спортзал. Але хай він стане на облік у військкомат. Якщо його призвуть – хай він іде. Це буде чесно. Хай він допомагає, чим може", - зазначив розвідник.

Військовий зазначив, що є люди, "які допомагають так багато і так щиро, що я не хотів би, щоб вони йшли в армію, бо іноді – це єдині люди, на яких ти можеш тут покластися".

Валід додав, що для нього перемога означатиме відчуття, що Україна не повернеться назад у фарватер Росії. Втім, військовий вважає, "якщо ми виженемо росіян, а в тилу нічого не зміниться, то ми не перемогли"

Схеми допомоги ухилянтам: інші новини

У грудні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про викриття керівника апарату Київської міської військової адміністрації на допомозі столичним депутатам-ухилянтам. Він незаконно скеровував депутатів з військової частини у "відрядження" до столичної військової адміністрації. Майже рік ті не зʼявлялися на службу, проте отримували грошове забезпечення з частини.

В Одесі жінка організувала "шлюбну агенцію" для допомоги ухилянтам. Вона підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку. Послуги "агенції" оцінювали в 4,5 тисячі доларів.

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