Незважаючи на рекомендації СБУ та Нацполіції, хасиди їдуть в Умань. Вони вірять в українські Збройні сили, які захищають територію нашої країни.

4 тисячі паломників-хасидів вже прибули до Умані Черкаської області з нагоди Рош а-Шана.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України у своєму Телеграм-каналі.

"Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - йдеться у повідомленні. Відео дня

5 вересня Служба безпеки України та Національна поліція виступили з рекомендацією паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту в Україну на святкування іудейського нового року Рош а-Шана.

Як повідомляла представник Міжнародного благодійного фонду ім. Раббі Нахмана Ірина Рибницька, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що проінформовані про ситуацію в Україні.

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