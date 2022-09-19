4 тисячі паломників-хасидів вже прибули до Умані Черкаської області з нагоди Рош а-Шана.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України у своєму Телеграм-каналі.
"Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - йдеться у повідомленні.Відео дня
5 вересня Служба безпеки України та Національна поліція виступили з рекомендацією паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту в Україну на святкування іудейського нового року Рош а-Шана.
Як повідомляла представник Міжнародного благодійного фонду ім. Раббі Нахмана Ірина Рибницька, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що проінформовані про ситуацію в Україні.