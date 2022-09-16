Також у місті введено цілу низку інших обмежень.

В Умані Черкаської області обмежили доступ в район паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомила представник Міжнародного благодійного фонду ім. Раббі Нахмана Ірина Рибницька в Facebook.

Крім того, в період з 19 по 30 вересня в місті буде заборонено продаж алкогольних напоїв, піротехніки, ножів та іграшок, що імітують зброю.

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Також паломники, зможуть пересуватися по місту після початку комендантської години тільки в супроводі поліції.

За її словами, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що проінформовані про ситуацію в Україні.

"Слід зазначити, що приїдуть найбільш релігійні паломники, так що святкування не буде таким, як у минулі роки. Ми очікуємо, що цього року паломництво буде більш релігійним, тобто це не святкування, оскільки, перш за все, для них Рош ха-Шана - це молитва", - пояснила Рибницька.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Служба безпеки України та Національна поліція виступили з рекомендацією паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту в Україну на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана.

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