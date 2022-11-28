За словами Кіма, в області також збільшать кількість "Пунктів незламності".

На Миколаївщині буде скорочено тривалість комендантської години.

"Ми будемо змінювати комендантську годину скрізь, окрім деокупованих територій. Вона буде з 00:00 до 5:00, щоб бізнес міг працювати більше. Також ми знімемо усі обмеження щодо продажу алкоголю, окрім військових та спецслужб", - повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Кіма, в області також збільшать кількість "Пунктів незламності".

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Голова ОВА також додав, що в Миколаєві планують відкрити місце, де зможуть залишатися волонтери, які повертаються з нещодавно деокупованих територій.

Коменданська година в Україні: що відомо

З 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області було запроваджено комендантську годину та світломаскування в режимі повного затемнення з 22:00 до 06:00.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розказав про плани щодо скорочення комендантської години, відміни заборони продажу алкоголю та щодо встановлення ялинки.

До цього на Рівненщині скоротили час комендантської години. Також сьогодні там скасували наказ про встановлення обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями.