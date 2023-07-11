Володимир Артюх запевнив, що евакуювати людей у безпечні райони будуть лише за їхнім власним бажанням.

Евакуація жителів окремих районів Сумської області буде проходити за бажанням. Насильно ніхто нікого не буде вивозити.

"За нашими підрахунками, під евакуацію підпадають приблизно 20 тисяч осіб. Всього буде 15 громад, чотири райони. Найбільша кількість людей буде евакуйована з Сумського та Шостскинського районів. Зараз проходять підготовчі заходи", - повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу.

За його словами, екстреної евакуації не буде.

"Евакуація почнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть особисте рішення. Відповідно до нашого законодавства на такий вид евакуації дається письмовий дозвіл або не дозвіл. Якщо людина відмовляється від евакуації, то вона не підлягає евакуації, але має бути письмова заява", - пояснив чиновник.

Також він запевнив, що насильно ніхто вивозити населення не буде.

Евакуація з прикордонних районів Сумської області - що відомо

Рада оборони Сумської області прийняв рішення про евакуацію людей з п'ятикілометрової прикордонної зони.

Людям доводиться виживати тижнями, а то й місяцями без світла, а також часто там не працюють магазини, школи, лікарні, тому що неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки.

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