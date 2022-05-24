Обмеження діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану.

В межах прикордонних районів Київської області, а саме в межах до 5 км від державного кордону у Вишгородському районі, запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"Заборонено: пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22:00 до 05:00; перебування осіб у лісових масивах; перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів; здійснення фото-, відеозйомок доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів; використання будь-яких літальних апаратів та запуск плавзасобів на річках; носіння військової форми одягу; проведення різного відпочинку, плавання, полювання тощо; будь-які пересування по місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань.

Як зазначили в поліції, обмеження діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану в країні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві та області змінився час комендантської години. Окрім цього, громадський транспорт столиці з 16 травня став працювати довше.

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