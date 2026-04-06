Відносини України і США котяться до пекла, Київ готується воювати без підтримки, - El Pais

Українське керівництво та адміністрація Трампа розходяться по дуже широкому колу питань.

Відносини між Україною та США знову загострюються на тлі війни в Ірані та розходження в позиціях з багатьох інших питань. Про це пише іспанська El Pais, аналізуючи заяви і дії сторін за останні тижні.

Видання зазначає, що після скандальної перепалки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі в лютому 2025 року Київ доклав чималих зусиль, аби нормалізувати відносини. Але минулого тижня стало очевидним, що ситуація знову змінилася.

El Pais описує заочну перепалку Зеленського із держсекретарем Марко Рубіо. Український президент заявив, що США вимагають від України здати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки, і що це лише верхівка айсберга. Натомість Рубіо прямо звинуватив Зеленського в брехні.

Ця заочна сварка відображає розкол між Києвом і США по значно ширшому колу питань. Головним приводом для невдоволення українців за останні тижні є рішення Трампа частково скасувати санкції США проти російської нафти через кризу в Ормузькій протоці. Зеленський прямо розкритикував цей крок, як такий, що принесе більше грошей російській воєнній машині.

Крім того іранська авантюра Трампа поглинула величезні обсяги зброї, що може поставити під питання критично важливі військові поставки в Україну.

Також Київ роздратований демонстративною підтримкою угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з боку адміністрації Трампа. Орбан де-факто є головним союзником Росії всередині ЄС і НАТО, значну частину свого часу він присвячує створенню усіляких проблем Україні та лобіюванню інтересів РФ.

Раніше українські ЗМІ писали, що, з огляду на відсутність прогресу у мирних переговорах з РФ, Київ готується до війни ще принаймні у наступні два-три роки. Джерела в Офісі президента України заявили El Pais, що ці плани передбачають зокрема і можливість остаточно втратити рештки підтримки з боку США.

Як писав УНІАН, у березні, коли Україна почала пропонувати США і країнам Перської затоки свою допомогу у протидії іранським дронам-камікадзе, Дональд Трамп кілька разів відкинув цю пропозицію. Він зокрема зауважив, що Зеленський є "останньою людиною, від якої нам потрібна допомога".

Не забуває Трамп час від часу принижувати і європейських союзників США. Напередодні він зокремаа заявив, що його істеричні заклики до НАТО допомогти розблокувати Ормузьку протоку буцімто були лише тестом для альянсу, і що США насправді не потребували такої допомоги. При цьому він знову назвав НАТО "паперовим тигром", якого Путін нібито зовсім не боїться.

