Дмитро Лубинець детально розібрав найскандальніші ролики з соцмереж.

Уповноважений Верховною Радою з прав людини в Україні Дмитро Лубінець запевнив, що інформацію про можливе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими з боку Збройних Сил України передають в Офіс генерального прокурора. Він підкреслив, що є пряма заборона вести бойові дії під виглядом здачі в полон.

Омбудсмен детально розібрав оприлюднене в соцмережах відео, на якому нібито український військовий вбиває полонених окупантів. Він запевнив, що була проведена перевірка, в ході якої з'ясували, що відео постановочне.

"Інший факт - відео, коли російські військові нібито здавалися в полон, там було 12 осіб, десять з них вже лежали на землі. Потім відео переривається на моменті, коли починається стрілянина. Після цього росіяни опублікували відео, де лежать убиті їхні військові. Ми окремо робили аналіз, було встановлено, що це були українські військовослужбовці. Наші експерти з міжнародними колегами встановили, що це відео демонструє військовий злочин, який скоїли росіяни. Чому? Там було 12 осіб, десять удали, що здаються в полон, двоє залишалися зі зброєю та намагалися таким чином вбити наших військових", - пояснив Лубінець в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Відео дня

При цьому він вказав, що в Женевській конвенції прямо прописана заборона на ведення бойових дій під виглядом здачі в полон. За його словами, подібні випадки з боку росіян вже фіксувалися під час війни з Фінляндією.

Порушення Женевської конвенції - скандальний звіт ООН

Спостерігачі у своєму звіті вказали, що російські військові щонайменше 15 разів стратили українських військовополонених, а також використовували їх як "живий щит". При цьому зафіксовано два випадки загибелі поранених бійців ЗСУ через відсутність медичної допомоги, а також підтверджені тортури.

Також у тексті зазначено, що нібито є підтвердження страти 25 російських військовополонених, зокрема у березні 2022 року в Луганській області.

Своєю чергою український омбудсмен висловив здивування, що представники ООН на особистих зустрічах жодного разу не говорили про ймовірні порушення прав російських полонених в Україні. Він підкреслив, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита для міжнародних організацій.

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