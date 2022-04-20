Протягом останніх тижнів зафіксовано збільшення кількості жінок, дітей та людей похилого віку, які повертаються на Батьківщину.

На сьогоднішній день 1 млн 100 тис. громадян повернулись в Україну з-за кордону з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"З 24-го числа (24 лютого 2022 року - УНІАН) загалом на державному кордоні переважає виїзд (громадян України за кордон - УНІАН) над в’їздом. Але, якщо говорити про повернення наших співвітчизників, то станом на сьогодні вже 1 млн 100 тис. наших співвітчизників перетнули кордон, слідуючи із-за кордону. На початку, так, це були переважно чоловіки, які зазначали, що вони не можуть залишатися осторонь у ситуації, яка є в Україні, і вони можуть стать до лав Збройних сил України або в якійсь інший спосіб допомагати державі боронитися від ворога", - сказав Демченко.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів зафіксовано збільшення кількості жінок, дітей та людей похилого віку, які їдуть на Батьківщину.

"Протягом останніх тижнів ми фіксуємо певне збільшення громадян України, які повертаються додому, і це вже не чоловіки переважно, а і жінки, діти та люди похилого віку. І це ті громадяни, які, власне, до цього рятувались від війни, і зараз вони бачать, що ситуація по західним областям більш-менш спокійна, і вони хочуть бути на Батьківщині і бути поближче до дому", - зазначив речник ДПСУ.

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