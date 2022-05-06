В результаті повномасштабної війни Росії проти України загинуло багато цивільних українців.

Втрати серед мирного населення в десятки разів перевищують кількість загиблих серед військовослужбовців. Це свідчить про те, що Росія свідомо здійснює геноцид.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю польському громадському мовнику TVP.

Шмигаль підкреслив, що напад Росії на Україну – це війна проти всіх українців і цивілізованого світу. Він додав, що військовослужбовці РФ здійснюють геноцид проти українців.

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перевершує військові жертви. Це означає, що це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це геноцид проти українців", - сказав український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шмигаль розповів, що збитки України від війни вже перевищили $600 млрд. За його словами основним джерелом для відновлення України повинні стати російські гроші і керівництво держави веде переговори про передачу Україні заморожених активів РФ.

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