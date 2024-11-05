Крім того, Роман Істомін заявив, що багато дітей депутатів наразі беруть участь у бойових діях.

Багато людей в Україні не хочуть помічати війну і вважають, що вона "десь там". Про це в інтерв'ю "Зміст" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Збройні Сили України – вони міцні, "ми віримо в ЗСУ". І вони таким чином дистанціюються від ЗСУ. Тобто ЗСУ – вони міцні, вони все витримають, вони нас захистять, а ми тут поки що побудемо. І в їхньому житті лише ТЦК – це ті люди, які кажуть, що війна триває. Потрібне комплектування – те ЗСУ, яке міцне, надійне, його треба поповнити. Людям таке не подобається, коли їм кажуть, що вони також повинні бути в ЗСУ. Чоловікам це неприємно, коли їм кажуть, що ЗСУ міцні, ти в них віриш, ти молодець, можливо донатиш навіть, але ти нам потрібен. Цього, що ти робиш, цього дуже мало", – сказав Істомін.

Він також додав, що в Україні може зникнути призовна мобілізація. Але лише за умови, якщо кількість контрактників закриватиме всі потреби Сил оборони України.

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"Щойно добровільно на контракт почне йти більше людей, ніж потрібно Силам оборони чи хоча б достатньо – призовну мобілізацію, можливо формально й буде оголошено продовження, але якщо Сили оборони будуть комплектуватися виключно за рахунок добровільно за контрактом – призовної мобілізації не буде", – додав Істомін.

Він також сказав, що в Україні мобілізують різні верстви населення. То ж тези про те, що діти депутатів нібито не воюють – це не правда.

"У нас багато таких людей, які мобілізуються чи йдуть за контрактом зараз, про яких ми дуже мало знаємо. Це й медійні діячі, всілякі громадські об'єднання. Кажуть, депутати не воюють, сини депутатів… Воюють! Воюють і досить таки багато й досить добре", – пояснив Істомін.

Мобілізація в Україні: що треба знати

Раніше народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що Україна не зможе виконати мобілізаційний план на 2024 рік. Вона відзначила, що влітку Україна вийшла на виконання плану з мобілізації, однак із серпня ситуація погіршилася.

Про проблеми з мобілізацією, які розпочалися восени, повідомив і народний депутат Руслан Горбенко. Він відзначив, що у випадку, якщо війна продовжуватиметься ще 2-3 роки, то Україні потрібно мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

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