Кристина Казакова

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що в результаті атаки Росії стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави - Молдови.

Внаслідок російського удару по Дністровській ГЕС сталося забруднення річки Дністер, повідомив в своєму Telegram-каналі український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Атакуючи обʼєкти гідроенергетики, ворог свідомо провокує гуманітарну кризу у двох країнах одночасно. Це замах на базове право мільйонів людей – право на воду. Терор не має локального масштабу - він загрожує всій системі європейської безпеки", - підкреслив український омбудсмен.

Він проінформував, що такі дії РФ є грубим порушенням Женевських конвенцій. Наразі готуються відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт екоциду та надати міжнародну правову оцінку діям агресора.

Екологічна катастрофа загрожує не тільки Україні, а й Молдові. Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, Кишинів вже залучив свою армію, а також звернувся по допомогу до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що його країні необхідна швидка мобілізація спеціалістів та обладнання для уловлювання нафтових плям і тестування якості води.

Зазначається, що над усуненням наслідків на Дністрі вже працюють фахівці з Молдови, Румунії та України, а також підрозділи Національної армії Молдови.

"Ми просимо підтримки європейських партнерів для швидкої мобілізації команд спеціалістів та необхідного обладнання для роботи на Дністрі. Йдеться про обладнання для уловлювання, утримання та збирання нафтових забруднень із води, а також про мобільні станції для тестування якості води", - заявив Мунтяну.

Міністр навколишнього середовища Георге Хаждер не виключив, що населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без водопостачання. Вказується, що в районі села Наславча вже оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Українська сторона зранку проводить роботи на своїй ділянці берега. Фахівці з Румунії встановлюють додаткові фільтри для очищення води", - розповів Хаждер.

Відомо, що до 1 квітня поточного року на ділянці Наславча-Дубосари також заборонили риболовлю.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 13 березня, заявив про стабілізацію ситуації в енергосистемі країни. За словами Шмигаля, дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт. Міністр енергетики зазначив, що у частині регіонів відключення електроенергії вже відсутні, тоді як в інших застосовують лише одну або півтори черги обмежень. Він додав, що імпорт електроенергії становить близько 12% від загального добового споживання. Водночас, Шмигаль нагадав, що опалювальний сезон в країні ще триває, тоді як Росія продовжує намагатися знищити енергетичну інфраструктуру України.

Також ми писали, що народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк не виключив, що Росія може спробувати позбавити централізованого водопостачання жителів великих міст України. Нагорняк попередив, що загроза існує для Києва, Дніпра, Одеси та Харкова. Тому депутат зазначив, що кожна родина має підготуватися до потенційних загроз та мати запас питної й технічної води. Також президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готує удари по інфраструктурі, пов'язаній з водопостачанням.

Вас також можуть зацікавити новини: