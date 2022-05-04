Нелюдську жорстокість російських окупантів щодо мирних українців не варто розцінювати як наказ командування. Ці дії відповідають їхньому ментальному розвитку.
Про це заявив журналіст та блогер, який проводить регулярні інтерв'ю з полоненими російськими військовослужбовцями, Володимир Золкін в ефірі OBOZREVATEL.
На його переконання, Кремль не розпоряджається ґвалтувати жінок або залишати вибухівку в будинках мирних українців.
"Це не наказ, це ментальність. Це дикуни. Люди дивуються асфальтованим дорогам, навіть унітазам. А те, що в ізоляторах, де вони зараз перебувають, майже у кожного конвоїра iPhone, це взагалі злам їхнього світу", – заявив Золкін.
Журналіст зауважив, що командири навмисно обрізають солдатам усі засоби комунікації, щоб ті могли здатися в полон і здати за винагороду російську бойову техніку.
"Їм їхні командири навмисне обрізають усі засоби комунікації. Ще вони бояться та їхні інтелектуальні здібності не дають їм можливості замислитися над цим усім", – додав він.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти систематично вбивають та знущаються з мирних українців. Світ жахнули звірства росіян у Бучі та Бородянці, що на Київщині, а також в інших українських містах, що були під тимчасовим контролем варварської армії Путіна.
Зокрема, в одному зі звільнених від окупантів міст України військові РФ вбили жінку, а її дитину вони примотали до трупа. Ба більше, між ними окупанти прикріпили міну.
А в Маріуполі Донецької області окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Дитина посивіла, а жінка померла.