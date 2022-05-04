Кремль навряд чи наказує ґвалтувати жінок та маскувати вибухівку у квартирах мирних українців, впевнений він.

Нелюдську жорстокість російських окупантів щодо мирних українців не варто розцінювати як наказ командування. Ці дії відповідають їхньому ментальному розвитку.

Про це заявив журналіст та блогер, який проводить регулярні інтерв'ю з полоненими російськими військовослужбовцями, Володимир Золкін в ефірі OBOZREVATEL.

На його переконання, Кремль не розпоряджається ґвалтувати жінок або залишати вибухівку в будинках мирних українців.

"Це не наказ, це ментальність. Це дикуни. Люди дивуються асфальтованим дорогам, навіть унітазам. А те, що в ізоляторах, де вони зараз перебувають, майже у кожного конвоїра iPhone, це взагалі злам їхнього світу", – заявив Золкін.

Журналіст зауважив, що командири навмисно обрізають солдатам усі засоби комунікації, щоб ті могли здатися в полон і здати за винагороду російську бойову техніку.

"Їм їхні командири навмисне обрізають усі засоби комунікації. Ще вони бояться та їхні інтелектуальні здібності не дають їм можливості замислитися над цим усім", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти систематично вбивають та знущаються з мирних українців. Світ жахнули звірства росіян у Бучі та Бородянці, що на Київщині, а також в інших українських містах, що були під тимчасовим контролем варварської армії Путіна.

Зокрема, в одному зі звільнених від окупантів міст України військові РФ вбили жінку, а її дитину вони примотали до трупа. Ба більше, між ними окупанти прикріпили міну.

А в Маріуполі Донецької області окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Дитина посивіла, а жінка померла.

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