Хлопець не став офіційно реєструвати свій рекорд, але стверджує, що його сніговик заввишки у 6,15 метра.

На Волині поставили новий неофіційний рекорд та зліпили найвищого сніговика в Україні. Цим область завдячує 19-річному столяру Андрію Морозову із села Бихів (Камінь-Каширський район).

За словами юного майстра, сніговик вийшов висотою у 6,15 метра, тоді як офіційний рекорд становить 6,3 метра. Ширина скульптури склала 13,5 метрів. Сніжне "диво" Андрій ліпив на власному городі упродовж шести днів, йдеться в сюжеті "Суспільного".

"Я дивився на рекорди України про найвищий сніговик, то мій за нього більший. Я спочатку поміряв, то в мене вийшло 6 метрів висоти, а рекорд - 6,3 метри. Потім ще раз переміряв і вийшло 6,15 метра", - розповів волинянин.

Наразі верхівка сніговика вже трохи опала, проте нижні шари зі снігу тримаються міцно. Для стійкості конструкції хлопець укріпив її низ опалубкою. Він робив снігові блоки та складав їх до купи, немов цеглинки. Робота йшла поступово: потрібно було, щоб маленькі частини скульптури спершу підмерзли як слід, розповів майстер.

Переважну частину роботи Андрій виконав сам, але іноді у створенні сніговика брав участь і його молодший брат. Хлопці працювали навіть вночі, підлаштовуючись під погодні умови.

За словами "рекордсмена", офіційно свого найвищого сніговика він реєструвати не став. Головна ідея задуму полягала в тому, щоб здобути цим дивом популярність в соціальних мережах.

Сам Андрій пока що лише "новачок" у столярному ділі. Він нещодавно закінчив вище професійне училище і ще не має будівничого досвіду, уточнює ЗМІ.

Одещина вразила великим сніжним тигром

Ще до початку повномасштабної війни у 2021 році сніжною фігурою похвалилася місцева мешканка Одещини Юлія Петрушева. Вона показала величезного тигра, зліпленого зі снігу. Люди з багатьох сил приїздили в поселення "Райська долина", щоб на власні очі побачити тигра та з ним сфотографуватися.

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