Чоловік повідомив, що російські військові гвалтували 15-річну дівчинку і знущалися з неї.

В Україні правоохоронці все частіше фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на окупованих територіях. Один із них стався у Ворзелі Київської області.

Як розповів у коментарі 24 каналу громадянин Казахстану Костянтин Кястутисович, який рятував місяць ратував людей від окупантів у Ворзелі, в одному із районів була основна концентрація сил росіян. Там стояло озброєння і проживали окупанти. Звідти надходило багато прохань про допомогу, бо людей не випускали навіть на евакуацію.

Чоловік розповів, що мешканців там тримали, як живий щит – жінок, дітей, осіб похилого віку. Люди жили без їжі, тому він вирішив відвезти їм гуманітарну допомогу.

"Я під'їхав і виклав із багажника продукти. У цей момент у багажник заповзла дівчинка. Я не бачив її навіть. Я побачив, коли вже від'їхав, що у мене між сидіннями лежить дитина, яка притислася. Коли я побачив її погляд, вона просто сказала: "Врятуйте мене". Я тоді такий страх пережив, бо розумів, що щось не так, і її можуть шукати", – пригадав чоловік.

За словами рятівника, 15-річна дівчинка лежала так до українського блокпосту, навіть не підіймалася. Згодом вона розповіла, що її зґвалтували та з неї знущалися. На очах дитини вбили 14-річного хлопчика, а матір підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Сама дівчинка просиділа у підвалі десять днів.

"Коли вона розказала мені всю цю історію, то я дві доби не спав. Я не поїхав на другий день у Ворзель, я просто плакав. Я не міг уявити, що у 21 столітті таке можуть творити люди. Це були 20-річні хлопці, росіяни, які з неї знущалися. Вони пили, ґвалтували її, знімали це на телефон. Вони фактично показували на ній всю ненависть до України, на цій 15-річній дівчинці", – зауважив чоловік.

Наразі дівчинку відправили у Латвію, де вона проходить реабілітацію.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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