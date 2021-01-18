Експерт стверджує, що 2020 рік став роком провальної роботи майже всього правоохоронного сектору, основне навантаження по всіх НС і епідемії несло МВС.

В минулому році практично весь правоохоронний сектор демонстрував провальну роботу, корупцію, зовнішню залежність і непрофесіоналізм, а все навантаження з надзвичайних ситуацій, епідемії і забезпечення внутрішньої безпеки лягло на МВС.

Про це йдеться в статті «Рік щурів. Підсумки роботи правоохоронного сектора», опублікованій виданням KP.UA.

«2020 рік став прикладом повної дестабілізації як в суспільстві, так і в органах влади та політиці. Повне оновлення Кабміну, яке, здається, досі не завершилося, вибори, пандемія... ситуація на Сході не змінюється. В таких умовах атмосфера в правоохоронних органах критично важлива, адже їх завдання - утримати ситуацію в певних незримих рамках, що підтримують існування самої держави. Але нажаль. Правоохоронні питання фактично повністю закриває МВС. Решта - або дерибанять, або працюють на іншу державу», - йдеться в публікації.

Аналізуючи діяльність антикорупційних органів, автор вказує на їх орієнтованість на зовнішні вказівки та налаштованість на протистояння.

«Рік приніс чергову порцію метань між питаннями суверенітету і настановами Заходу. Хоч в частині посадки злочинців у НАБУ в цьому році (так як і колись) особливих результатів немає, цей пролом у своїй діяльності вони з лишком компенсували сумнівними нападками на Конституційних суддів і представників ОП. Заручившись підтримкою «кінцевих бенефіціарів», Артем Ситник відчув вседозволеність і нумо «творити добро» на право і на ліво. Але тут набагато більше спільного з банальної грою у війнушки, ніж з рішенням правових питань», - підкреслив він.

Що стосується, ОГП, то ця структура теж не відзначилася результативністю роботи: «Попри те, що за 2020 змінилося два голови відомства, все як і раніше... б'ються в конвульсіях в спробі зробити щось корисне, але все ніяк. І призначення Венедиктової нічого не змінило (зрозуміло, що у кожного режиму повинен бути свій прокурор). Венедиктова поки продовжує наживати собі ворогів і зображати незалежність», - наголошується в статті.

На думку автора, «провал роботи СБУ» значною мірою залежить від непрофесіоналізму голови служби.

«Після приходу Баканова, здається, структура просто самоусунулася. Всі складні операції проходять під контролем поліції. Звичайно, про захист державної безпеки силами СБУ, як повинно, і раніше-то мови не було - комерційна структура, приватна охорона, вписана в держсистему. А за останній рік вона і зовсім стала якоюсь зламаною президентською іграшкою. Чого ще чекати, коли очільником такої структури ставлять не якого-небудь потужного генерала, а керівника ТОВ «Студія Квартал-95»», - підкреслив він.

Разом з тим, в публікації наголошується, що МВС продемонструвало завидну стабільність.

«У багатьох питаннях Арсен Аваков став опорою президенту. Як результат - всі кризи 2020 року тягнуло на собі в основному МВС. Стабільність в ситуації з COVID утримувало саме це відомство: починаючи від заворушень, які самі по собі були небезпечні для здоров'я людей, закінчуючи припиненням незаконного заробітку на поширенні епідемії і забезпеченням боротьби з самою інфекцією. Серед позитивних зрушень - патрульна поліція, відхід до цифри, камери відеофіксації порушень швидкісного режиму і правил дорожнього руху, а як наслідок зниження кількості ДТП. МВС добре проявило себе і в роботі зі стихійними лихами», - підкреслюється в статті.

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Автор: УНІАН