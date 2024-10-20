Там заявили, що позитивно ставляться до їдеї приєднання України до НАТО, але є один нюанс.

У плані перемоги у війні, який презентував президент Володимир Зеленський, запрошення до НАТО стоїть ще у першому пункті. Американський конгресмен Джеррі Конноллі, який вже вдруге очолює Парламентську асамблею Альянсу пояснив, чому таке важливе запрошення не видають вже зараз.

"Ну, зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства. Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців – я б хотів би стати членом НАТО ще учора", - зазначив він "Радіо Свобода".

За словами конгресмена, спочатку потрібно вирішити проблему окупації та присутності російських військ в Україні. На його думку, найкращий шлях руху вперед - це дочекатись на завершення війни, щоб до Альянсу приєдналась вся територія країни, а не лише якась її частина.

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"Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - додав Конноллі.

Він зазначив, що президент США Джо Байден з симпатією ставиться до устремлінь України, зокрема, й щодо вступу до НАТО. Однак політик навряд вдасться до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО. При цьому, каже конгресмен, Байден зосереджений на пріоритетах.

" А найпершим пріоритетом є завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях. Давайте не втрачати фокусу уваги на цій пріоритетній цілі. Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору, це має бути ціла, уся Україна – зі сходом України, півднем України і Кримом", - підсумував він.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді презентував українцям план перемоги, перший пункт якого передбачає запрошення нашої країни в НАТО.

Генсек Марк Рютте відповів, що Україна набуде повноправного членства в Організації Північноатлантичиного договору у належний час.

Згодом Le Monde написало, що США готові запросити Україну в НАТО. Таку ж позицію підтримують Велика Британія та Франція, а ось Німеччина - проти.

Напередодні міністри оборони G7 ухвалили декларацію щодо членства України в НАТО.

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