Прибічниками членства України в ЄС є 66,63%, вступ в НАТО підтримують 48,42% громадян.

Більшість українців виступають за продовження інтеграції України до Європейського Союзу і Північноатлантичного Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентовані під час дискусії "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства" у Києві.

"Українці переважно виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО. 44,35% опитаних хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО. Відтак прибічниками членства в ЄС є 66,63% українців (ми додали тих, хто лише за ЄС, та тих, хто і за ЄС, і за НАТО). Євроатлантична група дещо менша - 48,42% українців виступають за членство країни в НАТО", - йдеться в результатах.

Вказується, що гендерний зріз показав, що українці виступають частіше за членство і в ЄС, і в НАТО, аніж українки (48,94% проти 40,55%); вікові тренди передбачувані - молодші громадяни активніше прагнуть просування України до західних інституцій. Прогнозована ситуація зі Сходом, де за ЄС загалом виступає 39,37%, за НАТО - 22,25%, що суттєво менше у порівнянні з західним регіоном, де хочуть бачити країну в ЄС 82,74%, а в НАТО - 62,75%.

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Наймасовіша група опонентів курсу на Захід мешкає на Сході і Півдні, де не бачать Україну ні в ЄС, ні в НАТО 58,93% і 39,94% відповідно.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося 6-19 листопада 2020 року дослідницькою агенцією Info Sapiens методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews) на замовлення Центру "Нова Європа". Було опитано 2029 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров