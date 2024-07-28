'Взагалі не про мого сина': мати Зінченка розкрила, для чого він поїхав у Львів

За словами жінки, у В'ячеслава були проблеми з квитками, тому він залишився у Львові ще на кілька днів.

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка заявила, що у версії слідства є чимало нюансів, у які вона не вірить.

Як розповіла Олена Зінченко в інтерв'ю "Інформатору", її син нібито не міг перебувати у Львові впродовж трьох тижнів, як стверджують слідчі. Сама жінка перебувала поруч - у Тернополі.

"Він був там (у Львові - УНІАН), так. Я дзвонила йому. Я була поряд, у Тернополі. І хотіла зустрітися, але у мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові, я дізналася у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль (17 липня)", - сказала вона.

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Жінка розповіла, що у В'ячеслава були гроші на поїздку. Весь червень він заробляв на неї.

"І ще були проблеми з квитками на поїзд. Їх не було, і Славик купував квитки, що повертали, я ж купила квиток на автобус. І в кінці у нього були проблеми з квитками, щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять. Я це пов'язала з тим, що було дуже спекотно тут, в Дніпрі. Тут було десь градусів +38 ...+40, а там і в Тернополі (я ж там також була) було до 30 градусів. І я кажу: таку спеку краще перечекати. Ну, тобто я так думала, що він через спеку і затримався, бо він навіть раніше збирався повертатися", - сказала Олена.

За словами матері, Зінченко був у Львові "менш як два тижні". Олена вказала на кілька нюансів, які не збігаються із версією слідства.

"Спочатку казали (у ЗМІ, коли розшукували злочинця - УНІАН), що хлопець приходив (до дому Ірини Фаріон - УНІАН) два-три тижні, то це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що виїхав він в понеділок (8 липня) о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень (21 липня). Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був там (у Львові - ред.) менш як два тижні взагалі з поїздками", - сказала вона.

Олена Зінченко переконує, що у її сина не було зброї. На початку війни, коли йому було 16 років, В'ячеслав питав матері, куди можна піти, щоб його взяли в армію.

"Він вступив у виш і навчається на журналіста. Але ніколи він стріляти не ходив, у Дніпрі так точно", - сказала матір.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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