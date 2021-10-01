Ляшко назвав умову, за якої Україна може повторити позитивний приклад Великої Британії та Данії та скасувати карантин.

Україна зможе повторити успішний досвід Британії та Данії, скасувавши карантинні обмеження, але за умови, якщо в країні рівень вакцинації серед дорослого населення досягне 70%.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телеканалі Україна 24.

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити успішні приклади Великобританії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження", – сказав глава МОЗ.

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За словами міністра, попри цифри нових випадків заражень коронавірусом, системи охорони здоров'я цих країн спокійно справляються з нинішнім навантаженням.

Він також заявив, що сьогодні пандемія коронавірусної хвороби стала "пандемією невакцинованих".

За словами Ляшка, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - невакциновані. Також він зазначив, що 80% летальних випадків припадає на людей старше 60 років, з них 98% не робили щеплення від COVID-19.

У зв'язку з цим, як вважає Ляшко, поки не будуть щеплені 50-70% дорослих, рано переходити на вакцинацію підлітків, попри те, що виробники деяких препаратів дозволили застосовувати їх для дітей від 12 років.

Нагадаємо, Ляшко так само оцінив імовірність тотального локдауну в Україні. Він вважає, що для цього поки ніяких передумов немає. За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.

"Про жорсткий карантин або локдаун не йдеться", - повідомив він.

Нагадаємо, 23 вересня по всій Україні набув чинності карантин "жовтої зони". Більшість обмежень не поширюються на вакцинованих від коронавірусу хоча б однією дозою, перехворілих і тих, хто недавно зробив тест.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко