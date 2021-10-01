Україна зможе повторити успішний досвід Британії та Данії, скасувавши карантинні обмеження, але за умови, якщо в країні рівень вакцинації серед дорослого населення досягне 70%.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телеканалі Україна 24.
"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, ми можемо повторити успішні приклади Великобританії і Данії, які при таких рівнях вакцинації скасували карантинні обмеження", – сказав глава МОЗ.
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За словами міністра, попри цифри нових випадків заражень коронавірусом, системи охорони здоров'я цих країн спокійно справляються з нинішнім навантаженням.
Він також заявив, що сьогодні пандемія коронавірусної хвороби стала "пандемією невакцинованих".
За словами Ляшка, на сьогодні в Україні понад 90% госпіталізованих з COVID-19 - невакциновані. Також він зазначив, що 80% летальних випадків припадає на людей старше 60 років, з них 98% не робили щеплення від COVID-19.
У зв'язку з цим, як вважає Ляшко, поки не будуть щеплені 50-70% дорослих, рано переходити на вакцинацію підлітків, попри те, що виробники деяких препаратів дозволили застосовувати їх для дітей від 12 років.
Нагадаємо, Ляшко так само оцінив імовірність тотального локдауну в Україні. Він вважає, що для цього поки ніяких передумов немає. За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.
"Про жорсткий карантин або локдаун не йдеться", - повідомив він.
Нагадаємо, 23 вересня по всій Україні набув чинності карантин "жовтої зони". Більшість обмежень не поширюються на вакцинованих від коронавірусу хоча б однією дозою, перехворілих і тих, хто недавно зробив тест.