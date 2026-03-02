Як українці ставляться до здачі Донбасу, - опитування

Холодомор від росіян не допоміг їм змінити точку зору українців.

Наразі 57% українців категорично відкидають виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Такі дані опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

При цьому загалом готові (хоча переважно - неохоче) - 36%. Решта 7% не змогли визначитися або відмовилися відповідати.

Зазначається, що у кінці січня 2026 року 52% були категорично проти і 40% загалом були готові підтримати таку пропозицію, у середині січня 2026 року - відповідно, 54% і 38%.

"Тобто в цілому за останній місяць суттєвих змін у громадських настроях не було, зокрема, ми не спостерігаємо ріст готовності погоджуватися на таку пропозицію (що було, скоріше за все, однією із цілей російської кампанії терору під час холодної зими)", - підкреслюють в КМІС.

При цьому в КМІС додали, що в цьому запитанні нічого не говорили про офіційне визнання територій Донбасу частиною Росії. В повідомленні сказано:

"Скоріше за все, якби ми прямо передбачали, що Україна має це офіційно визнати і назавжди відмовитися від територій, рівень підтримки пропозиції був би нижчим".

Зазначається, що із Заходу на Схід стає більше тих, хто готовий обміняти Донбас на гарантії безпеки. У КМІС додали, що у випадку звичайного моніторингового запитання, частка тих, хто категорично відкидає пропозицію, знижується з 60% на Заході і 62% у м. Київ до 45% на Сході. При цьому лише на Сході (це Харківська (переважно) і Донецька області) є умовний паритет - 45% категорично відкидають і 44% готові прийняти. В інших регіонах більше противників такої пропозиції.

Чим молодші респонденти, тим більше тих, хто готовий схвалити таку пропозицію. Зокрема, серед тих, кому 18-29 років 55% готові схвалити таку пропозицію, серед 30-44 річних - 50%, а далі показник знижується до 25% серед 45+ річних.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначає, що українці лишаються відкритими до важких компромісів і готові обговорювати їх - але не ціною капітуляції. Зокрема, у питанні Донбасу, більше половини відкидають таку пропозицію, а ті, хто згоден з нею - висувають жорсткі вимоги до гарантій безпеки.

"І ми бачимо, що якщо роль США відкрито зведеться до мінімуму (не буде не тільки військ на землі, що мало хто і так очікує, але й не буде закритого неба і безкоштовного надання зброї), підтримка такого важкого територіального вирішення істотно скоротиться. Зараз в Україні є криза довіри до керівництва США (але не до американських громадян), яка робить українців більш цинічними у сприйнятті їх обіцянок щодо гарантій безпеки", - наголосив він.

Мирні переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що Росія готова підписати мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з Донбасу. При цьому російські чиновники все більше схиляються до думки, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територією.

Також Росія готова вивести війська з північно-східних районів України - Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області - в рамках угоди і не буде наполягати на збільшенні території в південних районах Херсона і Запоріжжя, повідомило одне з джерел.

