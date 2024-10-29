Відтепер уся процедура триває п’ять хвилин.

На порталі "Дія" реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) стала зручнішою та швидшою. Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.

"Потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, й додали нові фішки. Відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед оновлень зʼявилося автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника – якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ. Усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож користувачу залишиться додати лише те, що відсутнє.

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Крім того, в пресслужбі розповіли про зручності інтерфейсу. Зокрема, було адаптовано підказки та оптимізовано етапи реєстрації, які полегшують процес і знижують ризик помилок.

В "Дії" також нагадали як скористатися цим сервісом:

авторизуйтеся на порталі "Дія";

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ;

підпишіть її електронним підписом.

Після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.

"Дія" – останні новини

15 жовтня в державному застосунку "Дія" з’явилася функція перевірки товару на участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканування штрихкодів.

Раніше в додатку "Дія" було додано нові військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – Авдіївка та Дебальцеве.

Для облігації Дебальцеве ставка становить 16,5%, дата виплати — 12.05.2027. Для облігації Авдіївка – ставка становить 15,6%, а дата виплати — 20.05.2026.

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