Експерт наголосив, що з психологічної точки зору важливо для себе зрозуміти, чого ти насправді хочеш.

Перед святкуванням Нового року варто скласти список "глибинних" бажань, які хочеться реалізувати у 2021 році.

Таку пораду дав українцям психолог Борис Пахоль в ефірі телеканалу "Україна 24". Він наголосив, що з психологічної точки зору важливо для себе зрозуміти, чого ти насправді хочеш.

Читайте такожЗеленський привітав українців з католицьким Різдвом (відео)

"Якщо говорити про проводи минулого року і зустріч нового, я б хотів поговорити про бажання... Дуже важливо з психологічної точки зору для себе зрозуміти, чого ж ми хочемо, які бажання торік не були нами реалізовані, які бажання ми хочемо глибинно реалізувати наступного року", - сказав психолог.

На запитання, як ставити собі завдання, Пахоль відповів: "Потрібно перш за все виписати в різних сферах - чи то сексуальна сфера, робоча, професійна, сфера міжособистісних відносин, творча, інтелектуальна - по кожній сфері, яка для вас важлива, випишіть конкретний список з 5 або, наприклад, 10 бажань. Але тут є дуже важливий момент. Ці бажання завжди унікальні, вони трансформують вас. Щоб досягти цього бажання - не просто піти в магазин купити якісь манатки або подарунок під ялинку. Я кажу про глибинні бажання, які роблять людину кращою. Цей список треба скласти".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк