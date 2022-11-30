Не забудьте й про аптечки, адже у стресових ситуаціях дають про себе знати хронічні хвороби.

Тривожна валіза знову актуальна. Втім, якщо раніше українці збирали найнеобхідніше на випадок евакуації із небезпечних регіонів, то тепер у валізу 2.0 кладуть усе, що допоможе пережити тривалі відключення електроенергії, води та зв'язку.

Тож голова всеукраїнської спілки парамедиків України Ярослав Ус пояснив, які речі пріоритетні для валізи 2.0, щоб пережити цю зиму. Так, насамперед він радить подбати про засіб зв'язку, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Йдеться про звичайне радіо.

Також у тривожній валізці на випадок блекауту має бути ліхтарик, батарейки, павербанк, газова горілка з балоном та датчик чадного газу до неї. Крім того, подбайте про збереження тепла власного тіла. Йдеться про теплі речі та термобілизну. Придбайте спальник або каремат.

Ус радить запастися водою, набрати її у весь можливий посуд вдома. Не забудьте й про запаси технічної води. Якщо у вас немає термоса, придбайте його, щоб мати завжди окріп на випадок тривалого відключення електроенергії.

Купіть продукти тривалого зберігання. Не забудьте й про аптечки, адже у стресових ситуаціях дають про себе знати хронічні хвороби. Експерт укотре закликав не користуватися генераторами в закритих приміщеннях.

Блекаут в Україні

Після масованої атаки Росії 23 листопада у багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Київ не став винятком. Тоді міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це й був блекаут. В ОП, своєю чергою, заявили, що блекауту ще не було.

У зв'язку з ймовірними планами РФ завдати цього тижня нового ракетного удару по Україні жителів країни закликали підготуватися до ймовірного блекауту.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, окупантам вдалось вивести з ладу близько 50% всієї енергосистеми України.

Українців попередили, що за умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

Які існують сценарії блекауту в Україні - прогноз

Раніше видання Forbes опублікувало 3 ймовірні сценарії блекауту в Україні:

• Перший – у лівобережних областях України. Без світла може залишитися частина країни на 12-24 години.

• Другий – блекаут у всій країні. Тоді без світла може залишитись вся територія України на 12 годин – добу.

• Третій – блекаут всієї країни тривалістю до 7 днів.