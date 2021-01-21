Правозахисники очікують від влади України гарантій, що постраждалі і їхні сім’ї отримають повну й адекватну компенсацію.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International очікує від влади України притягнення до відповідальності усіх винних у порушенні прав людини під час протестів на Майдані незалежності у листопаді 2013-лютому 2014 років.

Про це йдеться у прес-релізі Amnesty International Україна, який є у розпорядженні УНІАН.

«Рішення Європейського суду з прав людини показує те, що Amnesty International і українські правозахисники говорили протягом багатьох років: українська влада при президентові Віктору Януковичу розв’язала жорстку кампанію придушення протестів під час Євромайдану. Для більшості жертв цих зловживань справедливість так і не встановлена», - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

«Ми сподіваємося, що сьогоднішнє судове рішення допоможе зруйнувати бар’єри, що заважають Україні розкрити всю правду, притягнути винних в порушенні прав людини до відповідальності й гарантувати, що постраждалі і їхні сім’ї отримають повну й адекватну компенсацію», – наголосила Покальчук.

Також сказано, що Amnesty International з самого початку вела широку кампанію за відновлення справедливості й компенсацію всім жертвам порушень прав людини з боку правоохоронних органів, скоєних під час Євромайдану.

«Акція протесту призвела до відставки президента Віктора Януковича. Доповідь Amnesty International, опублікована два роки тому, виявила, що в країні існують значні перешкоди для здійснення правосуддя, продемонструвавши, що з 288 справ колишніх офіцерів нижчої ланки і інших посадових осіб, звинувачених в численних порушеннях прав людини, тільки дев’ять були засуджені до позбавлення волі», – йдеться у прес-релізі.

Рішення ЄСПЛ щодо справ часів Революції Гідності: що відомо

21 січня Євросуд з прав людини оприлюднив прес-реліз, в якому поінформував про винесені рішення за 5 позовами до Держави Україна, які стосуються порушень прав 38 учасників Євромайдану. Зокрема, суд розглянув справи "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" і "Воронцов та інші проти України".

Суд визнав, що під час Революції гідності були порушені їхні права, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема на заборону нелюдського поводження і тортур, право на свободу та особисту недоторканність, свободу зібрань і об'єднань, й зобов’язав Державу Україна виплатити їм компенсації.

Зокрема, деякі заявники отримають компенсацію у розмірі 30 тис. євро, деякі – по 16 тис. євро і по 1,2 тис. євро.

"Суд дійшов висновку, зокрема, що влада умисно застосовувала жорстоке поводження, і що держава була відповідальною за вбивство одного протестувальника. Суд зазначив, що багато постанов про взяття під варту були свавільними. Суд вважає, що влада свідомо з самого початку намагалася завадити проведенню мирних акцій протесту, застосовуючи надмірне насильство і незаконні затримання, аби досягнути цього", - наголошується у прес-релізі.

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Автор: Віталій Саєнко