Рішення прийняв ректор Євген Сокіл.

Студентку другого курсу Харківський політехнічного інституту відрахували. Дівчина відкрито виступала проти України.

Про це повідомляє прес-служба Національного Технічного Університету ХПІ.

Зазначається, що рішення прийняв ректор вищого навчального закладу Євген Сокіл.

"20 березня ректор Харківського політеху Євген Сокіл підписав наказ про відрахування з Університету студентки другого курсу вишу Аміни Бельгасем за антиукраїнські висловлювання", - йдеться в повідомленні.

Також в прес-службі університету вказали, що студентка на своїх сторінках в соціальних мережах представляється як Аміна Литвинова. Тільки в Instagram у неї понад 7 тисяч фоловерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ у відкриту напала на незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією, становила 62,6 мільярда долар.

Станом на 21 березня тільки у Харкові російські окупанти зруйнували 972 будинки, з них 778-житлові багатоповерхові.

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