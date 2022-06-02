Якщо валютні обмеження не послаблять, брак одягу та взуття посилиться ще дужче за пів року.

З українських магазинів зникає брендовий одяг, імпорт одягу та взуття під час війни зменшився майже на 60%.

Про це пише Forbes.

Причин кілька – падіння попиту та проблеми міжнародних ритейлерів з оплатою замовлень. Але це шанс для українських виробників одягу, у яких також багато проблем.

Імпорт одягу та взуття під час війни, за оцінкою консалтингової компанії Pro-Consulting, зменшився майже на 60%. Міжнародні fashion-бренди – основні гравці українського ритейлу. У 2019–2020 роках, за даними асоціації "Укрлегпром", вони зайняли понад половину всього ринку, ще понад 30% – контрабанда та секонд-хенд, українські виробники вибороли тільки 11%.

На український ринок досі не повернулись усі міжнародні оператори. Наприклад, закриті магазини Zara, Pull & Bear, Bershka та шведський H&M.

До того ж одяг, наприклад футболки та взуття, не входять до переліку критичного імпорту, який ввели на початку війни. Через це компанії не можуть закуповувати валюту для оплати одягу чи взуття.

У дефіциті опиниться легкий літній одяг. Якщо валютні обмеження не послаблять, брак одягу та взуття посилиться ще дужче за пів року, пояснює CEO "Intertop Україна" Сергій Бадрітдінов. "Буде дефіцит, – каже він. – Ми виробляємо лише 20% одягу та взуття в Україні. Цього недостатньо".

Дефіцит імпортного одягу – шанс для українських виробників, щоб наростити частку продажів. Українські бренди можуть збільшити попит на свою продукцію. Українського одягу достатньо, щоб замінити імпорт.

Раніше повідомлялося, що в Україну ввозять на 50% менше техніки, ніж до війни. Ритейлери прогнозують дефіцит недорогої електроніки.

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